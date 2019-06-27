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شاهد بالفيديو.. على هامش ورشة الذل .. صحفيون اسرائيليون في مادبة عشاء على شرف الملك


شاهد بالفيديو.. على هامش ورشة الذل .. صحفيون اسرائيليون في مادبة عشاء على شرف الملك
2019/06/27 | 22:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: kFZGofXbj9o

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