الافراج عن محاميين متهمين بالتحريض على التظاهرات في ميسان

2019/06/27 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنح ميسان، ، حكما بالافراج عن محاميين اتهما بالتحريض على التظاهرات وضرب القوات الامنية.وقالت عضو مجلس نقابة المحامين المحامية شهد الدليمي في تصريح صحفي إن “محكمة جنح ميسان حكمت اليوم بالافراج عن المحاميين من التهم الموجهة اليهما بالتحريض على التظاهرات او التحريض على ضرب القوات الأمنية”.واضافت الدليمي، ان “المحكمة اعتبرت التظاهر […]

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