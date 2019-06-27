كهرباء ميسان يعلن استثناء جميع المراكز الامتحانية من القطع المبرمج

2019/06/27 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ميسان:الفرات نيوز} أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الخميس ، عن استثناء المراكز الامتحانية لطلبة المرحلة النهائية بالدراسة الثانوية من القطع المبرمج في محافظة ميسان.

وقال مدير الفرع جاسم راضي بريدي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" فرعه بدأ باستثناء المراكز الامتحانية من القطع المبرمج في تجهيز التيار الكهربائي في عموم المحافظة ومن اليوم الأول لأداء الإمتحانات ، والبالغ عددها {١٢٥} مركزا"، مشيرا، الى ان" المراكز في مدينة العمارة كانت {٨٥}، و في اقضية {علي الغربي ، المجر الكبير، قلعة صالح ، الكحلاء ، الميمونة وبلغت {٤٠ }".



وأضاف ان" قسم التشغيل وبعد ساعات متاخرة من الليل هيأ جميع الظروف لاستثناء المراكز وحسب توجيهات الوزارة و الشركة العامة القاعات الامتحانية من خلال حرف الأحمال{٧٠} مغذياً، { ٤٦ } بمركز المحافظة ، و {٢٤} بالاقضية"، لافتا الى ان" ساعات التجهيز من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادية عشر صباحا وسيستمر طيلة فترة الإمتحانات".انتهىبواسطة: علي الدراجي

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