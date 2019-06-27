المرور تقطع جزءاً من سريع محمد القاسم نتيجة اعمال صيانة

2019/06/27 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نوهت مديرية المرور العامة، الخميس، الى قطع جزئي في سريع محمد القاسم وسط بغداد، نتيجة اعمال صيانة، مبينة ان الصيانة ستكون على اربع مراحل.وقالت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/ إن “امانة بغداد والشركة المتعاقدة معها لإعادة تاهيل طريق محمد القاسم ستقوم بتحويل حركة المركبات في المنطقة المحصورة من اعلى تقاطع النهضة ولغاية […]

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