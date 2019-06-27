2019/06/27 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باعتقال متاجرين بمادة “الكريستال” المخدرة في العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة من وكالة الشؤون الداخلية والأمن ألقت القبض على متهمين بحوزتهم كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة بعد نصب كمين محكم لهم في بغداد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متاجرين بمادة “الكريستال” المخدرة في بغداد وكالة خطوة برس.

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