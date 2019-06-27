2019/06/27 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، إن "كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، تشن هجوما قويا في محور وادي الربيع جنوب طرابلس"، لافتا إلى أنه "تم إصدار الأوامر والتعليمات العسكرية من القائد العام للجيش بالتقدم.والآن بدأت قواتنا بالتقدم الفعلي".وكانت قوات "الجيش الليبي" صدت أمس الأربعاء، هجوما جديدا من قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، حاولت الالتفاف على جسر المطار وإحباط التقدم في وادي الربيع.وقال مصدر، إن "ذلك دفع قوات الجيش إلى الانسحاب لتجنب الاشتباكات وسط المدينة والتمركز على أطرافها بهدف إعادة ترتيب الصفوف وانتظار الأوامر".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا .. قوات حفتر تشن هجوما واسعا في محور وادي الربيع جنوب طرابلس ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبيا .. قوات حفتر تشن هجوما واسعا في محور وادي الربيع جنوب طرابلس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).