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أزمة الكهرباء في العراق والحلول الحكومية

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أزمة الكهرباء في العراق والحلول الحكومية

الخميس 27 يونيو 2019 - 21:55

العراق يعاني من نقص في انقطاع تيار الكهرباء يصل الى مايقارب 12 ساعة يوميا , فيما انفقت الحكومة العراقية على تحسين الطاقة 50 مليار دينار بعد عام 2003 والحلول الحكومية لازالت مستمرة حتى اللحظة.

العراق يعاني من نقص في انقطاع تيار الكهرباء يصل الى مايقارب 12 ساعة يوميا , فيما انفقت الحكومة العراقية على تحسين الطاقة 50 مليار دينار بعد عام 2003 والحلول الحكومية لازالت مستمرة حتى اللحظة.

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