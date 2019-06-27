توفير آلاف فرص العمل.. مساعٍ لافتتاح معبر حدودي الجديد عبر الانبار مع سوريا

2019/06/27 | 22:17

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العهد نيوز- بغداد

يعمل مجلس محافظة الأنبار على فتح معبر حدودي جديد مع سوريا، بهدف تنشيط الحركة التجارية بين العراق وسوريا، وتوفير آلاف فرص العمل، بحسب

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