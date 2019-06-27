بهاء النوري لـ العهد: كسب اصوات الناس هو سبب اقالة المحافظين

2019/06/27 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

- الصراعات السياسية انعكست على مجالس المحافظات والمحافظين

- كسب اصوات الناس هو سبب اقالة المحافظين

- الكتل السياسية تريد الاصلاح "كما تدعي" فاتجهت لاقالة

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