بالصور.. قتلى وجرحى بتفجيرين منفصلين في كركوك

2019/06/27 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل شخص واصابة عدد من المدنيين في انفجارين اثنين بمنطقتين جنوب ووسط كركوك.

وقال المصدر للنور نيوز، ان “عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت داخل عجلة لنقل الركاب في منطقة حي الخضراء جنوب مدينة كركوك، مااسفر عن مقتل امرأة واصابة شخص بجروح”.





وتابع ان ” عبوة ناسفة اخرى محلية الصنع انفجرت داخل مرأب عجلات نقل الركاب في منطقة رأس الجسر وسط المدينة ماادى الى اصابة (٤) مواطنين بجروح كحصيلة اولية”.

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