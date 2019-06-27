وزير الزراعة يهدد بفتح استيراد البيض

2019/06/27 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الخميس، مربي الدواجن بفتح الاستيراد اذا ايتمر سعر البيض بالارتفاع.وقال الحسني في بيان صحافي، إنه "تم الاتفاق مع مربي الدواجن على ابقاء اسعار بيض المائدة عند سعر (5) آلاف دينار للطبقة الواحدة، ومنعها من الارتفاع في الاسواق المحلية وسيتم مناقشة فتح الاستيراد من جديد في حال اخلال المربين بالاتفاق".

وأضاف "هذا الاجراء جاء للحيلولة دون ارتفاع الاسعار وإثقال كاهل المواطن دعما للمنتج الوطني، ومنع تحكم جهات معينة من تجار ومربين بأسعار البيض في الأسواق"، مبينا أن "من اهداف الوزارة دعم المنتج المحلي اضافة الى حماية المستهلك".

وأشار الحسني إلى "وفرة المنتج المحلي من بيض المائدة في الاسواق المحلية في الوقت الحالي، فضلا عن جودته وسلامته من الناحية الغذائية مقارنة بنظيره المستورد كونه يتم تحت اشراف ومتابعة الوزارة".

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