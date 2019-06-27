2019/06/27 | 22:21

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بالصور ..



متظاهرون يقتحمون مبنى السفارة البحرينية ويرفعون الاعلام الفلسطينية

الخميس

27

حزيران

2019 :

10:04 pm

27

بالصور ..



متظاهرون يقتحمون مبنى السفارة البحرينية ويرفعون الاعلام

الفلسطينية

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