2019/06/27 | 22:21

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تشيلسي يجعل لامبارد ثامن أعلى المدربين راتبا في البريمييرليج

استقر نادي تشيلسي الإنجليزي على جعل مدربه الإنجليزي المنتظر فرانك

لامبارد ثامن أعلى المدربين تقاضيا للرواتب في الدوري الإنجليزي

الممتاز خللا الموسم المقبل.وأكدت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي يرغب في التعاقد مع لامبارد،

المدير الفني لفريق ديربي كاونتي، ليقود الفريق في الموسم المقبل

خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن نادي تشيلسي سيمنح مدربه

الإنجليزي الجديد راتبا سنويا جديدا قميته 5.5 مليون جنيه

إسترليني.وأوضحت الصحيفة أن هذا الراتب سيجعل مدرب ديربي كاونتي الحالي صاحب

ثامن أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل.

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