خبراء يدحضون “خرافة شائعة” حول النظافة

2019/06/27 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يزعم خبراء في الصحة العامة أن الفكرة القائلة: “النظافة الشديدة” سيئة لصحتك، هي مجرد خرافة أسطورية.وتوافق الجمعية الملكية للصحة العامة (RSPH) على أنه يجب “بناء أنظمتنا المناعية” و”تجنب الحساسية”، من خلال التعرض للجراثيم في الهواء الطلق.ومع ذلك، يؤكد الخبراء على أن هذا يجب ألا يتعارض مع النظافة الجيدة في المنزل.وقالت […]

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