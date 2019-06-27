2019/06/27 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتظاهرون ينزلون علم البحرين من سفارتها ببغداد ويرفعون العلم الفلسطيني بدلا عنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتظاهرون ينزلون علم البحرين من سفارتها ببغداد ويرفعون العلم الفلسطيني بدلا عنه وكالة خطوة برس.

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