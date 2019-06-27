إيران: لن نصنع أسلحة نووية حتى في حال انهيار الاتفاق النووي

2019/06/27 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تعهد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، بألا تعمل بلاده على إنتاج أسلحة نووية حتى في حال انهيار الاتفاق حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.وقال روانجي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: “حتى في حال فقداننا خطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل اتباع سياساتنا التي […]

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