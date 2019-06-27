2019/06/27 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو… متظاهرون يقتحمون مبنى سفارة البحرين في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو… متظاهرون يقتحمون مبنى سفارة البحرين في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو… متظاهرون يقتحمون مبنى سفارة البحرين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).