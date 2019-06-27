السبهان يعلق على التظاهرات امام السفارة البحرينية في بغداد

2019/06/27 | 22:35

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بغداد اليوم - بغداد

علق السفير السعودي السابق لدى العراق، ثامر السبهان، الخميس (27 حزيران 2019)، على التظاهرات امام السفارة البحرينية في بغداد.

وقال السبهان في تغريدة له على تويتر، إن "ما يحدث الان لسفارة البحرين في بغداد امر مؤسف للغاية".

وكان مراسل بغداد قد افاد، الخميس (27 حزيران 2019)، بانطلاق تظاهرة امام السفارة البحرينية في بغداد، تنديداً بصفقة القرن.وقال مراسلنا ، إن "العشرات من المتظاهرين انطلقوا مساء اليوم، بتظاهرة، امام السفارة البحرينية في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد"، مبيناً أن "التظاهرة جاءت تنديداً بصفقة القرن وورشة المنامة".واضاف أن "المتظاهرين قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلاً منه".

بغداد اليوم _ البصرة

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وقال عدنان الوحيلي، وهو أحد

بغداد اليوم - بغداد

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وقال سعد المطلبي، خلال برنامج "وجهة نظ

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، رعد الدهلكي، اليوم الخميس، عن وجود صراع سياسي من اجل تقاسم الدرجات الخاصة والابقاء على بعض المدراء فيها.

وقال الدهلكي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية لديها منهاج وب

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