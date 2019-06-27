قطع جزئي لسريع محمد القاسم !

2019/06/27 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نوهت مديرية المرور العامة، الخميس، الى قطع جزئي في سريع محمد القاسم

وسط بغداد، نتيجة اعمال صيانة، مبينة ان الصيانة ستكون على اربع

مراحل.وقالت المديرية في بيان ، إن “امانة بغداد والشركة المتعاقدة معها

لإعادة تاهيل طريق محمد القاسم ستقوم بتحويل حركة المركبات في المنطقة

المحصورة من اعلى تقاطع النهضة ولغاية النزول باتجاه ملعب الشعب على

المسار المعاكس ويصبح الطريق الصاعد من ملعب الشعب وتحديدا عند الصعود

باتجاه النهضة ولغاية اعلى النهضة ذهاب وإياب، لغرض إكمال المراحل

النهائية من تأهيل هذا الطريق”.واضافت المديرية، “وستكون على اربع مراحل هذه اولها ولمدة شهر وقد

اتفقنا معهم على ان تكون المرحلة الثانية هي نفس المنطقة من الجهة

الثانية وحرصنا ان يكون العمل ضمن هاتين المنطقتين اثناء العطلة

الصيفية لكونها اصعب منطقتين من حيث الأضرار وكثافة المركبات مع

الاعتذار لكم لكن لابد من هذه الأعمال بعد ان انتهت الامانة من إصلاح

الأضرار أسفل الجسر مع العرض ان التحويل للمرحلة الاولى سيبدا يوم

الجمعة المصادف ٢٠١٩/٧/٥ ولن يبدا الا بعد إكمال الشركة والأمانة من

وضع جميع المستلزمات الضرورية لحماية الأخوة مستخدمي الطريق من علامات

وإشارات”.

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