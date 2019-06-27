2019/06/27 | 22:52

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بالفيديو ..



متظاهرون يقتحمون السفارة البحرينية وينزلون العلم البحريني

الخميس

27

حزيران

2019 :

10:19 pm

76

بالفيديو ..



متظاهرون يقتحمون السفارة البحرينية وينزلون العلم

البحريني

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