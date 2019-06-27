2019/06/27 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 599 ، 13 جوان 2019https://revcom.us/a/599/420-million-children-growing-up-in-war-zones-en.htmlإنّها لإحصائيّات مرعبة : ينشأ 420 مليون طفل في مناطق حرب .هذا أكبر من مجمل عدد سكّان الولايات المتحدة .هذا تقريبا خمس الأطفال على هذا الكوكب و هم يعانون ب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#شادي الشماوي - ينشأ 420 مليون طفل – خمس أطفال العالم – في مناطق حرب ؛ هذا هو العالم الإمبريالي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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