أحمد صبحى منصور - ( 2 ) كُفر البخارى فى وصف رب العزة جل وعلا بالضحك

2019/06/27 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور ثالثا : 5 ـ البخارى يقدم صورة هزلية للحساب يوم القيامة حيث يوجد جسر ( كوبرى ) فوق جهنم ، يسير فوقه الناس ، ولا يذكر لنا متى تم بناؤه ومن هى شركة المقاولات التى قامت بتشييده ، ويجعل النبى أول من يجتاز هذا الكوبرى.وفيه كلاليب هى التى تحاسب الناس وتعاقب من يستحق العقاب ، وهذا بقدر أعمالهم .يزعم ــ لعنه الله جل وعلا : ( ..ويضرب جسر جهنم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، ......

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