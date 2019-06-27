بالصور.. طريقة غش “غير مسبوقة” في ديالى

2019/06/27 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تزامناً مع انطلاق الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الاعدادي تربية ديالى تضبط عملية غش الكتروني باستعمال الشعر المستعار! الحالة تم رصدها من أحد المراقبين داخل مدرسة بقضاء بعقوبة أثناء أداء امتحانات مادة “الاسلامية”.

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