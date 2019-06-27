2019/06/27 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار التاسعة| حرب الحرائق.. أسلوب جديد لتهديد الأمن| تقديم: د. زيد عبد الوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: V3fX-GqDRFg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار التاسعة| حرب الحرائق.. أسلوب جديد لتهديد الأمن| تقديم: د. زيد عبد الوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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