2019/06/27 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان البنك الدولي استفسر من العراق عن اسماء المسؤولين في البنك المركزي ومدى صلاحية تواقيعهم في الالتزامات الدولية، فيما بين ان مشكلة كبيرة ستحصل في حال عدم حسم الدرجات العليا في 30 حزيران.وقال السوداني في مداخلة له بمجلس النواب واطلع “المركز الخبري […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: سنكون امام مشكلة دولية كبيرة يوم 30 حزيران المركز الخبري الوطني.

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