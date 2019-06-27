نجم برشلونة ديمبلي يحضر خسارة السنغال من الجزائر في القاهرة

2019/06/27 | 23:06

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بغداد اليوم - متابعة

ظهر النجم الفرنسي عثمان ديمبلى لاعب فريق برشلونة الإسبانى، فى مدرجات ملعب "الدفاع الجوى" في القاهرة المصرية، لمتابعة مباراة منتخبى السنغال والجزائر، التي جرت ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، بكأس أمم افريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19تموز المقبل.

وتداولت صورة عثمان ديمبلى نجم برشلونة وهو يشاهد مواجهة السنغال والجزائر عبر مواقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، والتي فاز بها المنتخب الجزائري 1- صفر.

يذكر أن والدة لاعب البارسا من أصول سنغالية، بينما والده من أصول مالية.





وتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على كينيا 2 – 0في الجولة الاولى.

بغداد اليوم

نجح فريق الكهرباء اليوم الخميس، من تحقيق فوز مستحق على الزوراء 2- صفر في لقاء جرى لحساب الجولة 33 من منافسات دوري الكرة الممتاز.

مع صافرة البداية وانطلاق الشوط الاول حاول الكهرباء تنظيم صفوفه والشروع بهجمات على الرغم من انه يلعب بمه

بغداد اليوم

أشار نادي الزوراء الرياضي اليوم الخميس 27/6/2019،أن مدافع فريق الزوراء بالكرة عباس قاسم الذي اصيب في لقاء كلاسيكو الكأس امام الجوية ، يحتاج الى فترة تأهيل لمدة عشرة ايام في قطر ليعود مع الفريق.

وذكر النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قدم نادي أتلتيكو مدريد وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، عرضًا بقيمة 126 مليون يورو، لضم مهاجم بنفيكا البرتغالي الواعد جواو فيليكس، بحسب ما أعلن النادي البرتغالي الذي قال إنه سيدرس عرض النادي الإسباني.

وتخطى عرض أتلتيكو مدري

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