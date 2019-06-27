وزير سعودي: ما يحدث امام سفارة البحرين في بغداد مؤسف للغاية

2019/06/27 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي ثامر السبهان، اليوم الخميس، على اقتحام متظاهرين عراقين رافضين لورشة البحرين، الخاصة بصفقة القرن.

وقال السبهان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تابعها “النور نيوز” ان “ما يحدث الان لسفارة مملكة البحرين في بغداد امر مؤسف للغاية”.

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