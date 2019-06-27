2019/06/27 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. متظاهرون يقتحمون مقر السفارة البحرينية في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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