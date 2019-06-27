2019/06/27 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان اطلاق نار حدث في منطقة الطوبجي إثر مشاجرة.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “مشاجرة حدثت في منطقة الطوبجي غربي بغداد، وحدث فيها اطلاق نار”.واضاف ان “دوريات شرطة الندة توجهت الى موقع الحادث”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر: اطلاق النار في منطقة الطوبجي سببه مشاجرة وكالة خطوة برس.

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