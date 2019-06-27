2019/06/27 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول السيد عبد الملك الحوثي أهم القضايا التي تواجهها المقاومة على اتساع الوطني العربي وحرب التطبيع الذي تفرضها الصهيوأمريكية – الأنظمة السعودية والإماراتية والبحرينية لا تكتفي بوجودها في موقع الخيانة بل تحاول فرض الولاء لأعداء الأمة على الجميع – مشكلة السعودية و الإمارات مع أبناء شعبنا هي أنه اختار الموقف المبدئي في الاستقلال والتمسك بقضايا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرز ما جاء في كلمة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي النعيم نيوز.

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