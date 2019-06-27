الحلبوسي يوعز بتخصيص مقرات لاتحاد الادباء وتحمل المحافظين نفقاتها الشهرية

2019/06/27 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اوعز رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بتخصيص مقرات لاتحاد الادباء وتحمل المحافظين نفقاتها الشهرية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الحلبوسي هنَّأ رئيس وأعضاء الاتحاد بفوزهم في الانتخابات العامة للدورة الحالية، كما تحدث عن أهمية المشروع الثقافي وتعميقه في المجتمع لمحاربة الفكر المتطرف وخلق بنية رصينة في المجتمع تقومُ على توسيع الأنشطة الثقافية".واشار الحلبوسي خلال اللقاء، إلى أن الفعل العسكري هو المراحل المتقدمة لمعالجة الخلل والخرق الذي تسعى إليه التنظيمات الإرهابية، لكن الفعل الثقافي هو الأرضية الصلبة لبناء المجتمع، مؤكدا السعي لإصدار تشريعات تدعم العملية الثقافية في البلاد، وإغناء العقل العراقي للرهان على مستقبل زاهرٍ للعراق.واطلع الحلبوسي خلال اللقاء على عرضٍ قدمه رئيس الاتحاد ناجح المعموري عن المشاكل التي تواجه المثقفين وأنشطتهم ولا سيما في المدن المحررة، موعزاً بتخصيص مقرات للاتحاد، من ضمنها مقرات لنقابة الفنانين والصحفيين، وتحمُّل جميع نفقاتها الشهرية بمساعدة المحافظين؛ لتمكينها من أداء عملها، كما بحث المنح المالية السنوية للاتحادات، والمنح المالية المتوقفة لعموم الأدباء والصحفيين والفنانين.انتهى

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