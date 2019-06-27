بالصور.. جماهير غاضبة تحتج على مؤتمر المنامة قرب السفارة البحرينية في بغداد

2019/06/27 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} انطلقت تظاهرات جماهيرية غاضبة، مساء اليوم الخميس، احتجاجاً على مؤتمر المنامة بالقرب من السفارة البحرينية في بغداد.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها {صهاينة العرب باعوا عروبتهم بصفقة ذل ترعاها ممالك الرمال}، كما قامت بحرق الاعلام الاسرائيلية.واقتحمت الجماهير الغاضبة مبنى السفارة البحرينية في بغداد، اعتراضا على مؤتمر المنامة وصفقة القرن والتطبيع العربي –الإسرائيلي، وقاموا بإنزال اعلام البحرين من اعلى المبنى.انتهى

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