المخرج “نوزاد شيخاني” يوجه رسالة شكر وعرفان عبر “ايزيدي 24” وقريبا فيلم “تورن” في وطنه

2019/06/27 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ كولونيا بعد تحقيقه الجائزة الكبرى لأفضل فيلم في المهرجان الدولي للفيلم العربي، وجه المخرج العراقي الألماني “نوزاد شيخاني” رسالة شكر و عرفان لكل من سانده في مشواره السينمائي و خلال تتويجه بجائزة “الزيتونة الذهبية” في المهرجان السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا في مدينة مكناس عاصمة السينما العربية.شيخاني” قال ل”ايزيدي 24″ أن …

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