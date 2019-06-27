2019/06/27 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال مسؤول إيراني، اليوم الخميس، إن المطلب الرئيسي لبلاده في المحادثات الخاصة بالاتفاق النووي هو تمكنها من بيع النفط بنفس مستوياته التي كان عليها قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق.وتهدد إيران بتخطي الحد الأقصى المسموح لها بحيازته من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي الإيراني ردا على عقوبات اقتصادية أمريكية فرضت عليها على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول إيراني: نريد فقط أن نبيع نفطنا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني: نريد فقط أن نبيع نفطنا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إيراني: نريد فقط أن نبيع نفطنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).