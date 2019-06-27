2019/06/27 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ذكر الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية، براين هوك، إن الولايات المتحدة تعمل على تشكيل تحالف يضم كل من إسرائيل ودول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف خليجي مع الكيان الصهيوني لتأمين حرية الملاحة البحرية بالمنطقة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف خليجي مع الكيان الصهيوني لتأمين حرية الملاحة البحرية بالمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).