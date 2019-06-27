حكومة وومثلو كركوك يدينون التفجيرات ويطالبون الاهالي بالتعاون لتحقيق الامن

2019/06/27 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دان مجلس كركوك وومثلو المحافظة، التفجيرات التي حصلت مساء اليوم الخميس، ضد مواطني كركوك الابرياء في منطقتي رأس الجسر وساحة الاحتفالات، مطالبين الاهالي

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