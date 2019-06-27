بالفيديو..انزال العلم البحريني واحراق العلم الاسرائيلي في بغداد

2019/06/27 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم متظاهرون غاضبون، الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد، فيما رفعوا العلم الفلسطيني فوقه....

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