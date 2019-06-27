2019/06/27 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XR8BwlT1uSs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج ستوديو العراقية – تقديم احمد الحسني – ضيف البرنامج د عبد الرحمن المشهداني – جاسم حنون) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج ستوديو العراقية – تقديم احمد الحسني – ضيف البرنامج د عبد الرحمن المشهداني – جاسم حنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).