2019/06/27 | 23:23

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الكورد الفيليين : طعنة المشاركون في ورشة البحرين لاتقل بئسا عن طعنات الصهاينة بالفلسطينيين

اكد الشيخ محمد سعيد النعماني رئيس المؤتمر الوطني العام للكورد

الفيليين ان ورشة البحرين سيئة الصيت ولدت ميتة وان وضع فلسطين يقرره

الفلسطينيون والمقاومون لا باعة الارض وقادة الصفقات والتسويات

المشبوهة على حساب الدماء الفلسطينيةوقال النعماني في بيان اليوم ان الطعنة التي وجهها المشاركون في ورشة

البحرين لاتقل بئسا عن طعنات الصهاينة بالفلسطينيين مضيفا ان حق

العودة لايلغيه المهرولون باتجاه التطبيع المذل والباحثون عن فرصة

للاعلان عن خيانتهم لقضية المسلمين والعرب الاولى وثمن الشيخ النعماني عاليا وقفة الشعب والقيادة الكويتية الرافض لورشة

البحرين والمشاركة فيها داعيا الاخوة في فلسطين الجريحة الى المزيد من

توحيد المواقف فالتحديات المقبلة ستكون اشد وتتطلب وقفة كبيرة

لاتقل عن الحرب.

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