2019/06/27 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى أقامت منظمة جسر إلى “UPP الإيطالية” إجتماعا ومأدبة ونشاطاً لأوّل مرّة يحصل في هذه القرى التابعة لناحية النمرود – قضاء الحمدانية في محافظة نينوى بين المسلمين الشبك والعرب والتركمان وبحضور الكاكائيين والإيزيديين والمسيحيين عصر هذا اليوم المصادف 27 حزيران 2019 في قرية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحدى عشرة قرية توقّع وثيقة قناديل للعيش المشترك والمصالحة الوطنينة في قضاء الحمدانية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحدى عشرة قرية توقّع وثيقة قناديل للعيش المشترك والمصالحة الوطنينة في قضاء الحمدانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).