الكويكب “كيو في”.. وموعد “الاصطدام المحتمل” يقترب

2019/06/27 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمثل الكويكبات الفضائية قضية تشغل بال الكثيرين، في ظل مخاطرها الكبيرة وإمكانية تسببها بفناء البشرية ودمار الأرض، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى أن أحدها سيصل إلى مسافة قريبة من الأرض خلال سبتمبر المقبل.وتتزايد المخاوف مع اعتقاد العلماء أن الكويكبات هي التي تسببت سابقا بانقراض سلالات كثيرة من الحيوانات كالديناصورات.وهذه الأيام يتساءل كثيرون عن مصير كوكبنا،...

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