معركة بالرمانات اليدوية في حي اور وسط بغداد واقتحام السفارة البحرينية وحرق العلم الامريكي

2019/06/27 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا ان “مسلحين يستقلون دراجات نارية القوا، مساء اليوم، اربع رمانات يدوية على النادي الثقافي النفطي في منطقة حي اور شرقي بغداد،

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