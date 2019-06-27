داعش الارهابي يعترف في بيان له: انتحاريا تونس من عناصرنا

2019/06/27 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس، أن شخصا أقدم على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بمنطقة القرجاني في العاصمة.ووفق بيان صادر عنها قالت الوزارة، إن العملية أسفرت عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.وكانت الوزارة أعلنت في بيان سابق أن عوني...

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