2019/06/27 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تعمقت الأزمة الناجمة عن طائرة 737 ماكس لدى بوينغ مع تأخر عودتها إلى الأجواء إثر اكتشاف خلل أمني جديد يتوقع أن يكلف الشركة تبعات مالية واجتماعية ثقيلة.تراجع سهم الشركة المصنعة للطائرات بنسبة 2,34% في بورصة وول ستريت حوالي الساعة 16:00 ت غ، دلالة على تشكيك دوائر الأعمال بشأن رفع الحظر المفروض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أزمة طائرة 737 ماكس تتعمق لدى بوينغ وكالة خطوة برس.

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