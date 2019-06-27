شاهد لحظة اقتحام السفارة البحرينية ببغداد تنديداً بصفقة القرن والتطبيع مع الكيان الصهيوني

2019/06/27 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اقدم متظاهرون في بغداد، مساء اليوم الخميس، على اقتحام السفارة البحرينية رفضا لصفقة القرن والتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقام المتظاهرون بحرق الأعلام الامريكية وعلم

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