بالصور..هذا ما قام به المتظاهرون امام السفارة البحرينية في بغداد

2019/06/27 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم متظاهرون غاضبون، الخميس، على احراق العلم الاسرائيلي امام مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور غربي بغداد....

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