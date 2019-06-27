علاوي يبحث مع  نائب وزير الخارجية الأمريكية تطورات الاوضاع محلياً واقليمياً

2019/06/27 | 23:52

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(المستقلة)..بحث رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، مع وفد امريكي برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى دايفد شينكرمجمل الاوضاع على الساحة المحلية حيث ثمن السيد شينكر جهود الدكتور علاوي في التقريب بين بغداد واربيل والوصول الى حلول عادلة للملفات العالقة.

كما بحث اللقاء مجمل الاوضاع الاقليمية وضرورة الالتزام بمواثيق القانون الدولي واحترام سيادة الدول الاخرى وعدم التدخل في شؤونها لمنع اي تصعيد محتمل في المنطقة.

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