ماكازيل للمغربية سلمى رشيد تتجاوز 10 مليون مشاهدة في أسبوع

2019/06/27 | 23:52

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(المستقلة)..تمكنت الفنانة المغربية سلمى رشيد، من تجاوز عتبة 10 مليون مشاهدة على موقع “اليوتوب”، وذلك بفضل فيديو كليب لأغنيتها الجديدة “ماگازيل” التي جمعتها بالفنان الجزائري موك صايب، وقد تصدرت الأغنية قائمة المحتويات الرائجة في موقع “يوتيوب” واستطاعت انتزاع صدارة التراند في مجموعة من الدول العربية .

أغنية “ماگازيل” رومانسية وبإيقاعات تمزج بين الراي والبوب، وثم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في أحد أفخم فنادق مدينة طنجة المغربية تحت إشراف المخرج يونس الراقي، إلى جانب مدير تصوير استقدماه من هوليود من أجل أن تكون النتيجة النهائية متميّزة ومختلفة عمّا يروج في الساحة الفنية حاليا، وهي من كلمات وألحان ياسين رامي وتوزيع دوكي و موك صايب، ومن إنتاج سلمى رشيد.

ومع انتظارها حاليًا مولودها الأول، تستعد حاليًا سلمى رشيد لخوض تجربة الغناء باللهجة المصرية، بعد الطلب الكبير من الجمهور المصري، خصوصا بعد مشاركتها في احياء حفل ختام ليالي مسرح منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ ولقائها بالجمهور المصري

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