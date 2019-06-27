حوار ترامب مع القيادة .. حول طائرة الخردة المنكوبة **

2019/06/27 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقدمة

قد أكون مخطئاً ولكن تحليلي يقول أنها أرسلت لتسقط ، في لعبة لزيادة الضغط على رأس النظام الإيراني واقتصاده ، لان منطقة الخليج مراقبة أصلاً من فوق سبع سماوات وعلى مدار 24 ساعة ؟

المدخل والموضوع

ترامب: ماذا نفعل بعد إسقاطهم لطائرتنا ؟

القيادة: هنالك ثلاثة مواقع جاهزة للقصف سيدي ب (150 صاروخاً) 50 صارخ لكل موقع ، وستقتل 150 مدنياً فقط ؟

ترامب: وهل يسوون ثمنها ، لا لا هذا ليس عدلاً ، أتركو النظام ألأيراني يعيش كوابيس سقوطها فوق راسه فذالك أفضل من أن تسقط وتنتهي قاتلة بعض المدنيين المساكين ، فقتلهم أصلاً لا يهم النظام الإيراني ؟

القيادة: وماذا سنفعل ألان سيدي ، ترامب: أتركو الامر ليوم غد .

القيادة: وألان ماذا قررت سيدي الرئيس ، ترامب: قررنا قطع رأس الأفعى مباشرةً.

القيادة: كَيْفَ ، ترامب: عليكم الصبر قليلاً ، فمن يصبر للمنتهى يخلَص ومن يتعجل يسقط ويهلك ؟

القيادة: سيدي يقول بعض الايرانيين بأن الملائكة والمهدي المنتظر سيحاربون مَعَهُم ؟

ترامب: ألم أقل لكم بأن الحرب محسومة مع هؤلاء ، فلو كانو عقلاء لتسألوا لماذا لم ينصرونهم في حربهم مع صدام طيلة أل 8 سنوات ؟

فقوة هذا النّظام في هؤلاء المتخلفين والمغفلين ، ونحن خير من يعرف كيف يصحيهم فلا تستعجلوا ، فتكفيهم حرب أل 8 سنوات ، والزلازل والفيضانات وألإعدامات ، وثقو بأن ما نفعله كفيل في النهاية بجر رقاب قادة النظام للمقصلة ، تماماً كما فعلنا بصدام وأعوانه ؟

هل تعلمون بان هنالك متآمرون ضدي من الحزب الديمقراطي يتعاونون مع ايران للان لإسقاطي في الانتخابات ، ومَنْ بينهم أوباما الشيعي الذي منحهم مليارات الدولارات دفعة واحدة ، والذي لم يكن ليفعلها رئيس شريف ومخلص لامريكا ؟

فبقليل من الصبر سنجنب قواتنا وشعوب ايران والمنطقة أهوال هذه المزيد من الحروب ، وهذا جيد لنا ولهم وللعالم ، فلا نريد أن نخسر الكثير من الشباب منا ومنهم خاصة ولنا في ايران الكثير من الاصدقاء والمتعاونين ، وإن أجبرونا عليها فثقو لن نتركك معمماً منهم حياً ، فأنا شخصيا لا أريدها ولا أتمناها .

واذا كانت مفاتيح الجنة مَعَهُم كما يدعون ، فأكيد مفاتيح جهنم معنا ، وسنرى من سيدخل ألاخر في التهلكة ، فإشعال الحروب ليس بألامر البطولي ولا هى بتصريحات عنترية ونارية ، لأن فيها دمار وموت فضيع لا تعالجه سنين عديدة .

القيادة: شكراً سيدي الرئيس على هذه المحاضرة المختصرة ، وهذا نموذج لصور قادة إيران مطبوعة على أوراق الكوجينة كان السيد “جون بولتن” قد طلبها تحضيرها ، كما فعلنا مع قادة العراق .

ترامب: شكراً لكم أيها الأبطال ، فأنتم دائماً رائعون بأفكاركم ومخلصون في أعمالكم ولوطنكم ، أروني فقط صورة راس الأفعى خامنئي ، سلام ؟

سرسبيندار السندي

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