نجم “ولد الغلابة” عن المسلسل الأجنبي: الاقتباس مش عيب

2019/06/27 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الفنان، عماد زيادة، إن تدرب كثيراً على شخصية “رشوان” في مسلسل “ولد الغلابة” مع المخرج محمد سامي والنجم أحمد السقا، مؤكدا أن لهما الفضل في خروج الشخصية بهذا الشكل الجيد، مشيرا إلى أن استطاع تعلم اللهجة الصعيدية من أصدقائه، بالإضافة إلى وجود مصحح للهجة في العمل الدرامي.

وأضاف زيادة خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية أنه سعيد بردود أفعال الجمهور حول شخصيته في “ولد الغلابة”، ورأى أنه لا توجد مشكلة في اقتباس القصة من عمل أجنبي قائلا: “الاقتباس مش عيب”، متابعاً أن هناك العديد من الأعمال منذ زمن كبير مقتبسة عن أعمال أجنبية، ورأى أن الأعمال الناجحة هي فقط التي تتعرض لهجوم والانتقاد.

وتابع زيادة أن العمل نجح ولاقى إعجاب المشاهدين وهذا هو المهم، وأن مسألة الاقتباس لم تشكل عائق أو أزمة مع المشاهدين، لافتا إلى مواقف طريفة وقعت له إذ أنه سافر إلى السعودية عقب العمل ففوجئ بمن يمزح معه : “أنت بعت الاستروكس وجاي تعمل عُمره”.

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